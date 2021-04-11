شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي ساخرًا: عاوز مصمم جرافيك يحولنى لـ سوبر مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد هنيدي، كثيرًا ما يشارك متابعيه سخريته وممازحته المعتادة عبر منصات السوشيال ميديًا، بالإضافة إلى مساهمته المعتادة في التريندات التي تتصدر منصات السوشيال ميديا يوميًا

وفى صورة ساخرة جديدة، نشرها هنيدي عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ظهر فيها وهو يقفز في الهواء، ويرتدى سترة إنقاذ، موجهًا رسالة ساخرة لمتابعيه قائلاً: "ياريت أي مصمم جرافيك شاطر يعدلي في الصورة ويحولني لسوبرمان".



تعليق محمد هنيدي على صورته

وعلى جانب آخر، جمعت النجم محمد هنيدى والشاعر خالد تاج الدين جلسة خاصة مساء أمس، وخلال اللقاء وجه الشاعر الغنائى الكبير اللوم أثناء ممازحته لنجم الكوميديا، بسبب استخدام هنيدى أغنية "يوم ورا يوم"، للنجمة سميرة سعيد، كإفيه خلال أحداث فيلمه الشهير "فول الصين العظيم"، حيث قال تاج الدين له: "يا عم بوظتلى الأغنية"، ليرد عليه هنيدى مازحا: "ليه ده بقت تتسمع أكتر" - حسبما كشف الشاعر خالد تاج الدين فى تصريحاته.

ومن المقرر أن يجمع نجم الكوميديا والشاعر الغنائى عمل فني جديد، على أن يكتب تاج الدين كلمات أغنية أحد الأعمال الفنية التى يقوم ببطولتها هنيدى قريبا.