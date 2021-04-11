شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النجم حميد الشاعرى اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وقد أعلن ذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب: "الحمد لله أخدت لقاح Covid-19"

وعلى جانب آخر، كان النجم مصطفى قمر كشف عن عمل غنائى جديد يجمعه بكل من حميد الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق بعد أغنية "قادرين"، وقال فى إحدى تصريحاته التليفزيونية: "بعد أغنية قادرين عملنا أغنية إحنا الأربعة حميد وإيهاب وهشام اسمها زحمة الأيام، والأغنية حزينة، وعكس توقعات الناس ومؤثرة جدا والأغنية متصورة حلو جدا بس لسه منزلتش

وكان حميد الشاعري طرح أغنية فى احتفالات عيد الحب فى فبراير الماضى، بعنوان "الحلوين بزيادة"، بمشاركة المطربة الشابة چوري، وهي من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري.

يأتى هذا بعد طرح الشاعرى أحدث كليباته الغنائية وهى أغنية "أوسكار"، على يوتيوب، وأعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب: "أغنية أوسكار حاليًا على يوتيوب"، وتعد الأغنية استكمالاً لحالة النشاط الذى يعيشها حميد الشاعرى بعدما طرح خلال شهر ديسمبر من العام الماضى أغنية "ماتتحبيش" من ألبوم "أنا بابا".