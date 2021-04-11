شكرا لقرائتكم خبر عن أنشودة فى حب الوطن.. "هجمة مرتدة" ملحمة جديدة فى معركة الوعى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات طويلة عاش الجمهور في حالة من التعطش لأعمال الجاسوسية، خاصة تلك الأعمال المأخوذة من ملفات المخابرات العامة ذلك الجهاز العظيم الذي يحمي رجاله مصر والمصريين من الكثير من المؤامرات التي تحاك ضده، يعيش المواطن في أمان بالوقت الذي تتعرض حياة هؤلاء الرجال للخطر طوال الوقت ليس فقط وحدهم بل ذويهم وأحبائهم وأقرب الناس إليهم، هؤلاء الرجال ممن يسطرون بطولات قد لا يعرف عنها العامة شيئًا، وعلي غرار كبار الأعمال الدرامية التي سبق وقدمت للجمهور يأتي مسلسل هجمة مرتدة رمضان 2021، ليروي عطش الجمهور في مشاهدة تلك الأعمال التي طال انتظارها، في ظل التطور التكنولوجي وأجهزة الترقب بزمن السوشيال ميديا ويمثل أنشودة في حب الوطن.

هجمة مرتدة يشهد علي عودة أحمد عز وهند صبري بعد غياب لسنوات طويلة، ورغم أنهما كسرا ذلك الغياب بظهور هند كضيف شرف في فيلم الممر إلا أن هجمة مرتدة يشهد على عودتهما معا في عمل كامل وأدوار متساوية في المساحة وربما المشاهد أيضًا.

يحسب لصناع المسلسل ذكاء اختيار فريق العمل، ذلك الفريق الذي يجتمع حوله الكثير من الشباب وهي الفئة المستهدفة استكمالاً لمعركة الوعي، ذلك الشباب الذي يحتاج إلى معرفة حقيقته وأن يتسلح بالفكر والوعي لحماية مصر وحماية نفسه من الوقوع فريسة في شباك أعداء الوطن.

مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، يعرض حصريًا على قناة Dmc، في رمضان المقبل، ويروي قصة بطولية حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، ويعتبر أول مسلسل جاسوسية يناقش عملية تمت في القرن الواحد وعشرين، وهو العمل الذي يناقش ملفات المخابرات في ظل اختلاف آليات التعقب والمراقبة والمراسلات والتجنيد عما شاهدنا في أعمال سابقة لها شعبية كبيرة.

يجسد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

وتحمل الأغنية المسلسل اسم "كل كلام الحب"، ويغنيها المطرب مدحت صالح وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتقول كلمات الأغنية، "هو انتي ممكن تتحبي من حد قدي أو حد عادي كده يمسك تفتكري تعدي! ده انتي اللي أنا بتقطع لما بشوفها حزينة مسكاني من نقطة ضعفي يا بنت اللذينة انتي اللي في النار رمياني وفي حبك عمياني ولو ألم كلام الحب مش هيقضي هو انتي في عيون بشوفك زي ما انا بشوفك ومين بيديلك عينه في أصعب ظروفك مين بتوجع عشانه انتي اللي بتوجعيني وانتي اللي لما بترتاحي بتريحيني انتي اللي أنا بتقطع لما بشوفها حزينة مسكاني من نقطة ضعفي يا بنت اللذينة لو ألم كل كلام الحب مش هيقضي".