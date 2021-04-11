شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تشيد بـ برومو لعبة نيوتن.. وتؤكد: وضع المشاهد فى حالة ترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة ماجدة خير الله بـ البرومو التشويقي لمسلسل "لعبة نيوتن"، الذي طرحته الشركة المنتجة ميديا هب سعدي – جوهر، بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيل المسلسل في مؤتمر صحفي أقيم قبل أيام بحضور أبطال وصناع العمل.

وأبدت ماجدة خير الله إعجابها بـ البرومو وبطريقة اختيار المشاهد التي كانت تشويقية وأثارت فضول وتساؤلات المشاهد عما سوف يحدث في المسلسل، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "صياغة البرومو، فن وعنصر مهم جدًا في التسويق لأي عمل فني، إزاي تثير اهتمام المتفرج وفضوله بدون ما تحرق أحداثه، الأجانب يعهدون لمتخصصين في عمل البروموهات بعيدًا عن المخرج اللي قد يكون هدفه إظهار بعض القطات الجميلة أو اللي فيها مجهود من وجهة نظره، لكن اللي بيصيغ البرومو بتكون مهمته صعبه أنه يكشف نوع الفيلم (إثارة، رعب، رومانسية، حربية، خيال علمي، كوميديا) بدون ما يحرق الأحداث".

وأضافت ماجدة خير الله: "ويمكن يكون أفضل برومو حتي الآن هو (لعبة نيوتن) لأنه بيضع المتفرج في أقصى حالات الترقب والإثارة والفضول في آن واحد، بدون ضجيج ولا زخم وكانه بيضع في ذهن المتفرج أسئلة كثيرة، ومتداخله لن يجد إجابتها إلا بمشاهدة المسلسل، ويكفي لقطة واحدة لمحمد ممدوح تشعرك أنه حايكون من أهم عناصر للقوة في العمل وهو يقول بتوتور وقلق (مش سامع)! الحكاية فن مش عشوائية اختيار اللقطات".

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشيئًا وتأخدهما الى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي ، محمد ممدوح ،محمد فراج ،سيد رجب ، عائشة بن احمد ، مايان السيد ، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتاليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر ، محمد الشخيبي ، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.