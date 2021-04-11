شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى أحمد عادل نجاح بطعم الكينج والهضبة ونجم الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعيش الموزع الموسيقى أحمد عادل إنتعاشة فنية، حيث قدم خلال الفترة الأخيرة الماضية العديد من الأغانى لكبار نجوم الوطن العربى، وكانت بصمتة على أغانيهم واضحة وعلامة مميزة أثنى عيها الجمهور.

وتعاون الموزع أحمد عادل مؤخرا مع النجم عمرو دياب فى ألبومه الأخير بأغنيتن هما "فاكر يا حب" و"الجو جميل"، كما تعاون مع الكينج محمد منير في الأغنية الوطنية التي طرحت بمناسبة عيد الشرطة، والتى تحمل عنوان "أبطال رجالة"، ومؤخرا تعاون أيضا مع نجم الجيل تامر حسنى في تتر برنامج مصطفى حسنى الذى سيذاع خلال شهر رمضان على قناة ON، كما تعاون أيضا مع كل من خالد سليم والفنانة روبى فى أغانى جديدة قدمها الاثنان منذ فترة قليلة.

أحمد عادل مع الهضبة عمرو دياب

وللموزع الموسيقى أحمد عادل أيضا أغانى راسخة فى أذهان الجماهير في كل مكان بالوطن العربى منها الناس الرايقة "لـ أحمد عدوية ورامى عياش ، وأوبريت " تسلم الأيادى" الذى كان له صدى واسع، بالإضافة إلى عدد من الأغانى التى أشتهر بها كثيرا من المطربين مثل أغنية "بتغيب" و"الله يبارك لى فيك" و"ضحكتها ما بتهزرش" و"ميت وش" و"حرقة دم" للنجم تامر حسنى، وللنجمة شيرين " لما أنت قادر على البعاد".



أحمد عادل مع تامر حسنى أحمد عادل مع تامر حسنى

ومن قائمة المطربين الذين تعاون معهم الموزع الموسيقى أحمد عادل "تعاون مع محمد فؤاد و تامر حسنى وعامر منيب و شيرين وأصالة وهيفاء وهبى وجنات ووردة الجزائرية وإيهاب توفيق ووائل جسار وحمادة هلال وأحمد سعد وخالد سليم وحلمى عبد الباقى وخالد عجاج ومجد القاسم وأحمد جمال وأدم ومدحت صالح وهانى شاكر وصابر الرباعى ونانسى عجرم وحسن الأسمر وأمين سامى ونور مهنا وهشام عباس وأحمد الشوكى ولطيفة وأحمد فهمى وأحمد فوزى ومصطفى كامل وجواهر ويحيى عراقى وهويدا ومحمود الشاعرى وعبد الباسط حمودة وريهام عبد الحكيم.

أحمد عادل ومحمدمنير