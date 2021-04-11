شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوجه الشكر لصابر الرباعى وأمير كرارة بعد رسالتهما في برنامج سهرانين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى، على توجيه الشكر لكل من النجم التونسى صابر الرباعى، والنجم أمير كرارة، بعد اختياره كأفضل مطرب يستطيع التمثيل بجوار الغناء في الجيل الجديد، بعد ان ظهر الرباعى كضيف في برنامج سهرانين الذى يقدمه كرارة عبر قناة on e.

وكتب حسنى تعليقاً على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصى بإنستجرام "من يوم ما حلمت أغني وأمثل كان جوايا حلم أنى في يوم من الأيام أنجح وأسمع أسمي في جملة مفيدة جميلة مع العملاق الراحل عبد الحليم حافظ من شدة حبي ليه ومن قوة تأثري بمشواره".

وأضاف حسنى في البوست: "وفعلاً دي شهادة غالية من فنان غالي ومحترم كلامك شرف كبير أوي ليا يا أستاذ صابر، أنا كمان من محبينك الكتار، وشكرًا يا ميرو، أمير كرارة يا نجم يا كبير يا محترم ربنا معاك في نسل الأغراب ونجاح مميز كالعادة، وشكرًا للجمهور المحترم سقفتكم السريعة دي وصلت لقلبي وحسيتها جدًا ربنا يخليكوا ليا ورمضان كريم عليكم جميعًا".

وكان قد وجه كرارة سؤالاً للرباعى في الحلقة التي جمعتهما قائلاً: "مين الى قدر يبقي ممثل شاطر ومغنى شاطر؟"، ليرد الرباعى قائلاً "عبد الحليم ما شاء الله عليه، إحساسه في التمثيل مثل إحساسه على المسرح، كان اسر قلوب الناس، الجيل الجديد، أنا بحب مجموعة كبيرة، لكن مطربين يمثلوا هو تامر حسني، عنده إفيهات، وخفه ظل، ونجم كبير ومحبوب جدًا".