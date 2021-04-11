شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يٌكرم النجم محمد سعد عن مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجم محمد سعد، عن مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى كان فى استقباله.

وأقام قسم الفن معه ندوة فنية تحدث فيه النجم الكوميدى الكبير عن مشواره الفنى، الذى يمتد لأكثر من 25 عامًا، كما أجرى لقاء مع تليفزيون الخليج 365، سيتم عرضه لاحقا.

وتحدث سعد خلال الندوة التى أقامها الخليج 365 عن بدايته في دخول مجال التمثيل وسبب نجاح شخصية اللمبى إلى وقتنا هذا وعن فكرتها، كما تحدث عن تغيير جلده في فيلم "الكنز" وتقديمه دورا بعيدا عن الكوميدى والسبب بصمة المخرج شريف عرفة، وتحدث عن أغنية "حبوب جراءة" التى طرحها من فترة وكواليس تحضيراته لها، بالإضافة إلى طرحه عددا من الأغانى في الفترة المقبلة، كما تطرق الحديث عن ذكريات فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين وذكرياته مع الراحل حسنى حسنى الذى شاركه في معظم أفلامه والذى وصفه بالأب الروحى له .

وأجرى النجم محمد سعد جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، واستقبله الزملاء بالأقسام المختلفة والتقطوا معه الصور التذكارية.

وطرح مؤخرا سعد أغنيته الجديدة "حبوب جراءة" على طريقة الفيديو كليب، على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وقدم في الكليب شخصياته الكوميدية التي ظهر بها من قبل فى أعماله السينمائية منها "اللمبي"، و"كتكوت"،"بوحة"، والأغنية من كلمات حسين جمال فانتا، وألحان تيم البم، وتوزيع أحمد الخضري.