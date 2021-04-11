شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحسن شاكوش يغنيان تتر مسلسل "أحسن أب" لـ علي ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغنى المطرب عمر كمال وحسن شاكوش بمشاركة على ربيع تتر البداية والنهاية لمسلسل "أحسن أب" المقرر عرضه رمضان المقبل حصرياً على قناة الحياة، وانتهى عمروشاكوش وعلى ربيع من تسجيل الأغنية.



على ربيع وعمر كمال وشاكوش

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام أيضاً 3 مسلسلات أخرى من نوعية الـ 15 حلقة، وهى "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وتأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، و"بين السما والأرض" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل نجيب محفوظ وبطولة هانى سلامة وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، ومسلسل "المدينة" بطولة دنيا سمير غانم وتأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.