لطيفة تعلق على استقبالها الرئيس التونسي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على التعليق على استقبالها الرئيس التونسي قيس سعيد بمصر.

ونشرت لطيفة، صورا لها من الزيارة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏تشرفت أنا وكل الجالية التونسية بمقابلة السيد الرئيس ‎قيس السعيد، اللي شرفنا بزيارته لمصر، وربنا يحمي ‎تونس ومصر دايما وعلاقتنا التاريخية والمستقبلية دايما قوية .. تشرفنا كلنا بهذه الزيارة وكم أنا فخورة بهذا الرئيس المثقف الملتزم الشريف المحب لتونس وشعبها".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة، أغنية "الليل ليل" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ياسين الحمزاوي ومن ألحان أمين القلسي.