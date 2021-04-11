منتج "مصطفى محمود" ينشر فيديو جديدًا لخالد النبوي من المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة آرت ميكرز برودكشنز، مساء أمس السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن مشهد من مسلسل "مصطفى محمود"، الذي يحكي سيرة العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود، ويجسده في العمل الفنان خالد النبوي.

ويظهر خالد في المشهد مرتديًا ثوب الدكتور مصطفى محمود، أثناء تقديم الأخير لبرنامجه الشهير "العلم والإيمان".

وعن الدكتور مصطفى محمود، قال خالد النبوي في لقائه ببرنامج "معكم- منى الشاذلي": "هذا الإنسان الكبير الذي عمله موجود على الأرض إلى الآن في كل مستشفى بناها ومستوصف وجامع بناه، في علمه النافع الذي منحه للناس، عمله موجود إلى الآن لم ينقطع، وعايزين نتكلم عن الناس العظماء في حياتنا".

جاء نشر المشهد عقب الإعلان عن مرور الفنان خالد النبوي بأزمة صحية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتواجده في المستشفى، وكانت زوجة خالد (منى المغربي) أعلنت تحسن حالته الصحية، مطمئنة الجمهور عليه، بعد نقله من العناية المركزة لغرفة عادية.

خالد النبوي شارك في الاحتفالية الكبيرة التي أقيمت لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة في الفسطاط، بفيلم تسجيلي جاء تحت عنوان "مصر الحضارة" إخراج تامر عشري.