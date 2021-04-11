بديع أبو شقرا تعليقاً على التعرض لأسعد رشدان: نستنكر العمل العصابوي العُنفي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

استنكر الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، الاعتداء الذي تعرّض له زميله أسعد رشدان، أمس، حيث علّقت مجموعة تدعى “الحرس القديم” صوراً لرئيس الجمهورية ميشال عون على مدخل بيته، وقال إن “ما حصل مع رشدان من تعرّض لحرمة منزله هو سابقة خطيرة وشكل من أشكال التعرض للحرية الشخصية ولا يمكن السكوت عنها”.

وأضاف أبو شقرا في منشور عبر “فايسبوك”: “نحن فنانون من الشعب، نستنكر هذا العمل العصابوي العُنفي ونقف الى جانبه (رشدان) والى جانب كل زميل يتعرض لهكذا عمل تحت أي ظرف حتى لو كان خصماً سياسياً”، كما طالب قوى الأمن “بالتحرك الفوري لكشف الفاعلين، والقضاء باتخاذ التدابير من أجل صون الحرّية والتعبير”.