وسام حنا لأسعد رشدان: لك مني كل الحب والتقدير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

لاقى الممثل أسعد رشدان حملة تتضامن من قبل بعض الفنانين بعد الاعتداء الذي طاول منزله. وقال الممثل وسام حنا عبر “تويتر”: “اسعد رشدان لك مني كل الحب والتقدير”.

يذكر أنه تم الاعتداء على منزل ممثل لبناني قدير، بسبب المواقف السياسية الحرة التي يطلقها وآخرها تعليق على فايسبوك، كيف لا والكلمة الحرة باتت سلاح المواطن اللبناني بوجه السلطة الفاشلة المتحكّمة بالبلاد.

نشر الممثل اللبناني القدير أسعد رشدان صوراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر تعرّض منزله إلى الإعتداء وقيام بعض الجبناء الخائفين من سماع الحقيقة بإلصاق صور رئيس الجمهورية على الجدران مكتوب عليها “فخامة الرئيس ميشال عون تاج راسك”.

وعلّق رشدان على الصور بالقول ” أنا أسعد رشدان… شرّفتولي بيتي متل ما شرّفتوا بكركي بالـ ١٩٨٩ وشرفتوني إلي متل ما شرفتوا غبطة البطرك صفير من ٣٣ سنة… يا ريت حدا منكن عندو الجرأة يعرّف عن نفسو متلي ومتل رئيسكن… ما خاف متلن… قال انا ميشال عون، وأنا قلت انا أسعد رشدان، فَإنتو مين يا حلويييين؟”