بالفيديو – “تيزر” جديد لنادين نسيب نجيم في 2020

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو “تيزر” لمسلسل 2020 الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المبارك. وعلّقت على الفيديو بالقول: “مسلسل عشرين عشرين”.

‏وأضافت: “يعرض مسلسل عشرين عشرين خلال شهر رمضان الكريم على منصة “شاهد VIP” وشاشة “ام بي سي دراما”، و “ام بي سي مصر” و “ام بي سي العراق” ومحطة “أم تي في” اللبنانية، ومحطة “رؤيا” الأردنية، وART، وART حكايات، وقناة “السومرية”، والتلفزة التونسية (الوطنية1)، وتلفزيون فلسطين.

يذكر أن نجيم هنأت زملائها في لبنان ومصر والدول العربية على أعمالهم الجديدة التي ستُعرض في شهر رمضان المبارك، فكتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي: “بدي قول مبروك وبالتوفيق لكل زملائي وزميلاتي بلبنان ومصر والوطن العربي ولكل حدا تعب واشتغل بهل الظروف الصعبة تيقدم عمل جميل ومن القلب رمضان كريم”.