بعد وفاة الأمير فيليب… الملكة إليزبيت تشعر “بفراغ كبير”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نقل نجل الملكة إليزابيث الثانية الأمير أندرو انها تشعر “بفراغ كبير” بعد وفاة زوجها الأمير فيليب عن 99 عاما.

وقال الأمير أندرو للتلفزيونات البريطانية في وندسور، غرب لندن: “إنها غارقة في أفكارها، هذا ما يمكنني قوله”.

وأضاف أنّها “تصف ذلك بالفراغ الكبير”، معتبرا أن الملكة التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والتسعين في 21 نيسان شخصية “متماسكة بشكل لا يصدق”.

وتابع: “نحن، أفراد الأسرة المقربين، مجتمعون حولها للتأكد من أننا موجودون لدعمها” لكن ما حصل “خسارة كبيرة”.

وأشار إلى أن الامير فيليب “كان رجلاً مميزاً، لقد أحببته كما يُجدر لأب أن يُحب. لقد كان هادئًا للغاية، إذا كانت لديك مشكلة، فسيفكر فيها… لقد كان شخصًا يمكنك دائمًا اللجوء إليه، وكان دائم الإصغاء”.

ابتعد أندرو (61 عامًا) الذي يُعد الابن المفضل لإليزابيث الثانية عن العائلة المالكة في عام 2019 بسبب علاقته بخبير المال الأميركي جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالقصر.

وأكدت الأميركية فيرجينيا روبرتس أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير عندما كانت دون السن القانونية وبتأثير من إبستين.

من جهته، أعرب شقيقه الأمير إدوارد عن “صدمة كبيرة” وقال الأحد: “ما زلنا نحاول تقبل الأمر. إنه أمر محزن للغاية”.

وقالت زوجته صوفي، دوقة ويسيكس، إن الملكة “تفكر في الآخرين قبل أن تفكر في نفسها، كالعادة”.

وأشاد ولي العهد الامير تشارلز (72 عاما) بوالده السبت، قائلا إنه يفتقد “والده العزيز” كثيرا، واشار إلى “خدمته المتميزة والمتفانية” لبلاده.