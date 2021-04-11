شكرا لقرائتكم خبر عن "Tenet" و“Mank” و“Soul” تحصل على جوائز نقابة مديري الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم "Tenet" للمخرج كريستوفر نولان علي جائزة Fantasy Feature Film في حفل توزيع جوائز نقابة مديري الفنون ليلة السبت، في حين حصل فيلم "Mank" علي جائزة Period Feature Film، كما حصل "Soul" علي جائزة Animated Feature Film.

وكان قد أعلن صناع فيلم "Tenet" عن عرضه إلكترونيا 1 مايو المقبل، حيث عُرض فيلم الإثارة للمخرج كريستوفر نولان لأول مرة في دور العرض في أغسطس من العام الماضي، قبل عدة أشهر من اتفاقية Warner Bros، والتي تنص علي عرض الفيلم في السينمات وإلكترونيًا بنفس الوقت، وتضم الاتفاقية أفلام مثل "In the Heights" و"Dune" و"Matrix".



Mank

وكانت قد أثارت تلك الصفقة انتقادات من نولان، الذي عمل مع الاستوديو في أكبر أفلامه، بما في ذلك ثلاثية "Dunkirk" و"Inception" و"The Dark Knight"، ووصف الخطة بأنها طعم حقيقي وتحويل لمسار السينما، مشيرًا إلى أن شركة Warner Bros لم تخبر أحدا من صناع الأفلام بتك الخطة.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.