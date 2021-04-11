شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يطمئن متابعيه على حالة خالد النبوى ويكشف عن مكالمة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمرو عرفة، عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر" حيث كتب تدوينة طمأن فيها متابعيه مؤكدًا فيها أنه أول شخص يهاتفه خالد النبوى ويطمئن على صحته قائلاً: "لما سمعت صوته مصدقتش لأني عارف أنه في العناية المركزة قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه".

وتابع عمرو عرفة: "الفرحة مكنتش سايعاني ومتخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك .. خايف علي شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد".



عمرو عرفة على تويتر

كانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوي، أكدت أمس أن الحالة الصحية لزوجها فى تحسن مستمر، وأنه تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، طالبة من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يعود معاف إلى بيته فى أسرع وقت.

وكتبت منى المغربي، عبر حسابها على فيس بوك: "صباح الخير، حبة أطمنكم إن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية، دعاوتكم يرجع البيت فى أسرع وقت".

وكانت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، قالت إنها اطمأنت على الفنان خالد النبوي من إدارة المستشفى، وهو الآن خارج العناية المركزة، مستطردة: بعتبره ابنى وهو يعتبرنى والدته.

وأضافت النائبة فريدة الشوباشى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين: "عيطت على خالد النبوي زى الأطفال، لأنه غالى عليا وعلينا كلنا".

وتابعت الشوباشى: "علاقتى بخالد النبوى ممتدة منذ التسعينيات ومن وقتها ولم تنقطع حتى الآن"، مشيدة بشخصيته الخلوقة والمهذبة والمثقفة.