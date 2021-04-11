شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تحتفل بزواج ابنتها سلمي وترقص مع عمر كمال بحفل الزفاف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة بدرية طلبة بزواج ابنتها سلمى، في حفل جمع عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها، ونشرت عبر خاصية ستوري، مجموعة صور وفيديوهات من حفل الزفاف، الذي أحياه مطرب المهرجانات عمر كمال، ونشر فيديو خلال رقصه مع بدرية طلبة على أغنيته "لغبطيطا"، مصحوبة بتعليق: "ألف مبروك للفنانة الجميلة بدرية طلبة جواز بنتها".



بدرية وابنتها



بدرية مع ابنتها

وكانت الفنانة بدرية طلبة، احتفلت بقراءة فاتحة، ابنتها سلمى، شهر فبراير الماضي، ونشرت عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، فيديو يوثق قراءة الفاتحة التي تمت بحضور أفراد من العائلتين في منزل العروس، وعلقت بدرية على الفيديو: "عقبال عندكم يا حبايب قراية فاتحة بنتي سلمى".



ابنة بدرية طلبة وزوجها



ابنة بدرية طلبة



ابنة بدرية

وتشارك الفنانة بدرية طلبة فى مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.



العروسان



العروسة



بدرية طلبة مع ابنتها وزوجخا



بدرية طلبة

ويتناول العمل فكرة اختيارات الإنسان، وكيف يدفع ثمن هذه القرارات فى حياته، وكذلك فكرة الرضا والطمع والتنازل عن مبادئ معينة مقابل تحقيق مصالحه، ويعتمد العمل على الدراما الاجتماعية والشعبية.

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرح برومو مسلسل "اللى مالوش كبير" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".