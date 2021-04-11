شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تحتفل بعيد ميلاد مى نور الشريف الــ40 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية بوسى شلبى على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة مى نور الشريف الــ 40، وسط مشاركة مجموعة من أهلها وأصدقائها.



الفنانه بوسـى شلبى



الفنانه بوسى

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر حسابها على "فيس بوك"، مجموعة صور من حفل عيد الميلاد، الذى أقيم لمى نور الشريف وظهرت معها والدتها بوسى، وعدد من أصدقائهم المقربين، وظهر في جو مليء السعادة.



الفنانه بوسى شلبى



بوسى شلبى

من ناحية أخرى استقبلت الفنانة بوسى عام 2021 فى وقت سابق بالظهور بجانب رفيق عمرها الفنان الراحل نور الشريف، حيث نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة تجمعها ببوسى شلبى، وفى الخلفية، بورتريه للنجم الكبير الراحل نور الشريف، كما حرصت بوسى، وبوسى شلبى على اتباع القواعد الاحترازية من فيروس كورونا خلال الصورة أثناء ارتدائهما "الفيس شيلد"، وعلقت بوسى شلبى على الصورة قائلة: "أجمل حاجة إن الواحد يدخل سنة جديدة مع الغاليين جارتي حبيبتى ونور الحاضر الغائب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضى.

وشاركت بوسى في مسلسل "قيد عائلى" ودارات أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل"، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.