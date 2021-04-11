فيديو.. ظهور تركي آل الشيخ في كواليس "رامز عقله طار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ فيديو يجمعه بالفنان رامز جلال من كواليس برنامجه "رامز عقله طار".

وظهر رامز جلال في الفيديو وهو يقول: "معانا لأول مرة في غرفة الأسرار معالي المستشار مع رامز اللي عقله طار".

ويسأل رامز جلال "روبوت" صغيرا في الغرفة باللغة الإنجليزية "خمن، من معنا اليوم؟، فيجيب الروبوت: "بالتأكيد أبو ناصر".





بعد هذا الحديث القصير، يصطحب الفنان المصري رامز جلال المستشار تركي آل الشيخ، في جولة داخل مدينة الملاهي التي صور فيها برنامجه الجديد.

وأرفق تركي آل الشيخ الفيديو بتعليق قال خلاله: "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك وعلى قناة mbc.. انتظروا رامز عقله طار".

وفور نشر الفيديو تفاعل معه عدد كبير من المشاهير وعلى رأسهم عمرو دياب، الذي تربطه علاقة صداقة بالمستشار تركي آل الشيخ، إذ علق قائلا:" أوبا أبو ناصر مع رامز دي حلقة للتاريخ".



كما علق الإعلامي عمرو أديب على الفيديو في برنامج الحكاية قائلا: "أنا أستبعد أن يكون معالي المستشار أحد ضحايا رامز، لكن لو قرب لمعاليك إحنا حنهد المحطة كلها على دماغه".



