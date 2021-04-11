شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر نشر ستورى على حسابة على انستجرام.



احمد خالد صالح

وكتب الفنان احمد خالد صالح:"الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. بفضله وبنعمته وبكرمه .. وبدعواتكم اللي ارجوكم تستمر لأمي ولكل مريض بالشفاء العاجل.. بتتحسن وإن شاء الله يلحقنا برمضان غير فاقدين ولا مفقودين.. كل سنة وأنتم طيبين".

وكان قد شارك الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

‏‪وكتب أحمد خالد صالح على الصورة، قائلا: "اللهم البسها ثوب الصحة و العافية و ارفع عنها و احرسها بعينك التي لا تنام اللهم اشفي امي شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها و اشفيها و اشفي مرضانا اجمعين عاجلاً غير اجلاً يا ارحم الراحمين و صلي الله وسلم على سيدنا محمد و علي اله و اصحابه اجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا و يعدي الفترة دي علي خير يا رب

وكتبت الفنانة هنادى مهنا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دعواتكم لأبى وأمى وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم".

وكانت الفنانة هنادي مهنا أعلنت يوم 22 مارس الماضى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت مسحة طبيبة وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث كتبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": كورونا إيجابى الحمد لله"، ثم أعلن زوجها أحمد خالد صالح إصابته بفيروس كورونا وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

كما أعلنت الفنانة هنادي مهنا، إصابة والدتها بفيروس كورونا، بعد 48 ساعة من إعلان إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، حيث طالبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "انستجرام" بالدعاء لوالدتها وكتبت: "ادعوا لماما ايجابى كورونا".