شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أصالة يكشف عن صور عائلية جديدة من خطوبة شام الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أنس نصري شقيق النجمة السورية أصالة نصري بصور جديدة من خطوبة ابنتها شام الذهبي على رجل الأعمال المصرى "أحمد هلال"، والتي أحتفلت بها الجمعة الماضية، وظهرت بالصور لقطات عائلية من حفل الخطوبة، وعلق علي الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"مبروك شامي وأحمد الله يسعدكم ويبعتلكم أحلى أيام، عيلتنا كبرت الله يحفظها ويحميها ".



انس نصري

وقبل حفل الخطوبة وفى أجواء نيلية، ظهر "أحمد" جاثيا على ركبته يقدم خاتم الخطوبة لـ"شام الذهبى"، وبعد الحفل الذى أقيم فى المنزل وحضره عدد من الأهل والأصدقاء نشرت "شام" صورة لها مع خطيبها بعد ارتدائهما دبلة الخطوبة وعلقت عليها: "الله يحفظ كل القلوب المحبة" وتصدر الحفل اهتمامات منصات التواصل الاجتماعى.



خطوبة شام الذهبي



شام الذهبي

أما أصالة نصرى فغنت فى الحفل أغنية "نسم علينا الهواء" للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز وطالبت جمهورها بالدعاء لـ"أحمد وشام" بأن "يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم" وتمنت الفرح والسعادة وتحقيق أحلام الفتيات والشباب.

وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: "لأنّى مابخبّى عنكم معلومة وبعتقد أى خبر لازم تاخدوه منّى طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتى شام على شاب خلوق ومهذّب وأهمّ شيء بيخاف من الله، وهالفرح شاغلنى بالإضافة لمسئوليّاتى تجاه ولادى وشغلى وعيلتى وأصحابى القراب، ولمًا يكون فيه شيء جديد أنا رح خبّركم عنّه".