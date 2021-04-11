شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم وإيمان السيد وميرنا وليد أبطال المسلسل الإذاعى "الصهبجية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان حجاج عبد العظيم خلال موسم رمضان المقبل مسلسلا إذاعيا يحمل اسم "الصهبجية" على راديو مصر ويشاركه في البطولة كل من الفنانة إيمان السيد وميرنا وليد، ويذاع كل يوم قبل الفطار.

من ناحية أخرى يشارك الفنان حجاج عبد العظيم، فى بطولة مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام والذى يتواصل تصويره حاليًا، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث يجسد "عبد العظيم" بشخصية مدير محلات الذهب التى يمتلكها محمد رياض فى منطقة الصاغة.

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسي، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدي هيكل.

وكشفت شركة سينرجى المنتجة للعمل، عن البوستر الرسمي والبرومو للمسلسل، الذى ظهر محمد إمام من خلاله ملثماً بشكل مميز، ووراءه دراجة بخارية، مما يدل على الإثارة والتشويق في أحداث المسلسل .

مسلسل النمر يسجل التعاون الثانى بين محمد إمام والسيناريست محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل وشركة سينرجى، بعد مسلسل "هوجان" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول.