بالصور| تكريم لبنى عبدالعزيز بالجامعة الأمريكية في حفل توقيع "قصة امرأة حرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقرها القديم بالتحرير أمس السبت حفلا لتكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز وإطلاق كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة) للكاتبة الصحفية هبة محمد علي بحضور الممثلة الكبيرة لبنى عبدالعزيز وعدد من الكتاب والصحفيين والفنانين.

يتناول الكتاب الصادر عن دار سما للنشر والتوزيع حياة لبنى عبد العزيز منذ نشأتها وتخرجها في الجامعة الأمريكية ثم عملها بالفن وسفرها إلى الولايات المتحدة وكذلك الأعمال القليلة التي شاركت فيها بعد عودتها.

حضر الحفل الفنانة إلهام شاهين والفنان سمير صبري والإعلامي مفيد فوزي وعضو مجلس نقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد ونائب مجلس الشعب محمد عبدالعزيز، والفنان أيمن صلاح طاهر.

وقالت إلهام شاهين "أنسب جزءا كبيرا من نجاحي إلى لبنى عبد العزيز التي عندما كان المخرجين يريدون حصري في أدوار معينة استشهد بها وبتمكنها من تقديم أدوار غير متوقعة مثل ابنة السايس في فيلم (غرام الأسياد) وغيرها من الأدوار الرائعة".

وقدم رئيس الجامعة فرانسيس ريتشاردوني هدية تذكارية لـ لبنى إضافة إلى ألبوم يحمل معظم بوسترات أفلامها وبعض ما نشر عن هذه الأفلام وقت عرضها.

وقال ريتشاردوني إن الجامعة سعيدة بالترحيب مجددا بابنتها لبنى عبدالعزيز التي تخرجت قبل سنوات طويلة وكانت تحمل لقب "ملكة جمال الجامعة الأمريكية" قبل أن تصبح إحدى أبرز الفنانات المصريات.

من جانبها، قالت لبنى عبد العزيز إنها سعيدة جدا جدا بالحفاوة التي قوبلت بها في الجامعة والكاتبة هبة محمد علي التي لولا كتابها لما كانت ستلمس كل هذا الحب.

وتحدث خلال الحفل أيضا الفنان سمير صبري الذي سرد بعض من الذكريات التي جمعته بالفنانة لبنى عبدالعزيز سواء في مصر أو الولايات المتحدة وذكرها داخل كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة).

وتحدث أيضا الإعلامي مفيد فوزي الذي استعاد ذكريات البرامج التي تعاون فيها مع لبنى عبدالعزيز سواء في الإذاعة أو التليفزيون واستعرض آراء بعض كبار المثقفين والفنانين الذين تعاملوا مع لبنى عبد العزيز أمثال المنتج رمسيس نجيب والكاتب إحسان عبدالقدوس.