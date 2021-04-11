محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب بـ”بس يا بابا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ 33 دقيقة

رد الفنان المصري محمد رمضان على انتقادات الإعلامي عمرو أديب بمقطع فيديو نشره على حسابته بمواقع التواصل الاجتماعي .

ولم يصمت رمضان تجاه هذه التصريحات والانتقادات التي وجهها أديب، ولكنه رفض أن يرد على مضمون حديث أديب، واختار أن يسخر من الحديث باستخدام مشهد من مسلسل سابق له.

واستعان رمضان بجملة ذكرها أديب في برنامجه حينما قال “يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”، وألحق بها رمضان جملة من مسلسل “الأسطورة” الذي قدمه قبل سنوات.

والتي كان يقول فيها لأحد الأشخاص “بس يا بابا”، فظهر وكأن رمضان يوجه حديثه إلى عمرو أديب قائلا “بس يا بابا”، وقام بعدها بنشر الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الجدل الذي تسبب فيه رمضان وهو يظهر في مقطع فيديو يلقي بالأموال في حوض السباحة، خرج أديب ليهاجم مثل هذه التصرفات، معتبرا أن من قام بمنح رمضان الأموال قادر على أن ينتزعها منه بسبب هذه الأمور.

ورغم التصرف إلا أن رمضان يواجه حملة انتقادات شديدة بسبب تصرفاته في اليومين الماضيين عبر السوشيال ميديا، حينما ظهر وهو يلقي بالدولارات في حوض السباحة، بعد أن حكم عليه بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف.