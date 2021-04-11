ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض ويشعل صراع الليغا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

فاز ريال مدريد على برشلونة 2-1 اليوم السبت في الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم ، ليشعل صراعاً غير مسبوق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وليرتقي مؤقتًا الى الصدارة على حساب جاره أتلتيكو وعلى بعد نقطة يتيمة من النادي الكاتالوني، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والألماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60)، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه البرازيلي كاسيميرو لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ويشار إلى أن ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الدور الأول فى الكامب نو بثلاثية مقابل هدف وحيد .