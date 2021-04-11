شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة عواطف رمضان.. حزنت على زوجها ولحقت به بعد 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة عواطف رمضان، حيث ولدت يوم 11 أبريل 1930 تخرجت فى المعهد العالى للتمثيل والمعهد العالى للموسيقى فى أوائل الخمسينيات وقدمت العديد من المسرحيات والأفلام.

من أشهر مسرحياتها أيام المعهد مسرحية تاجر البندقية، مسرحية البخيل ومسرحية عطيل وبعد تخرجها من المعهد قامت ببطولة مسرحية إمبراطورية ميم وشاركت فى مسرحية أنا وهو وهى فى دور معلمة مع فؤاد المهندس ومسرحية نرجس فى دور أم الفنانة سهير البابلى ورشوان توفيق وأنا فين وانتى ومسرحية الحرامية مع فريد شوقى وحياة قنديل وآخر مسرحياتها خد الفلوس وإجرى مع نجاح الموجى وحسن مصطفى.

والأفلام التي شاركت فيها: "فيلم الفارس الأسود مع كوكا ولحن الوفاء مع شادية وعبد الحليم والبحث عن فضيحة مع عادل إمام فى دور أم نبيلة السيد وفيلم زقاق المدق مع شادية وشكرى سرحان وكان آخر أفلامها السادة الرجال مع محمود عبد العزيز.

وأصيبت الفنانة عواطف بالحزن الشديد بعد وفاة زوجها أحمد مجاهد الذى توفى قبلها بثلاثة أشهر وحزنت عليه بشدة وأصيبت بالمرارة وقامت بعمل منظار لإزالة المرارة ثم حدث نزيف دموى أدى إلى الوفاة.



عواطف رمضان



عواطف رمضان



عواطف رمضان