شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصية عبد الرحمن الأبنودى التي نفذها محمد منير.. فى ذكرى ميلاد الخال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، أحد أعظم شعراء العامية بمصر، إذ ولد فى 11 أبريل عام 1938، في قرية أبنود بمحافظة قنا فى صعيد مصر، وغاب عن عالمنا فى 21 أبريل 2015 عن عمر ناهز 77 عامًا.

الأبنودى ولد فى قرية أبنود بمحافظة قنافى صعيد مصر، ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولمؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب أيامب الحلوة، ويحكي فيه الأبنودي قصصا وأحداثا مختلفة من حياته في صعيد مصر،وله العديد من الدواوين الشعرية.

وغنى له كبار المطربين أمثال رشدى والعندليب ونجاة وشادية وصباح ووردة وفايزة أحمد ومحمد منير وعلى الحجار، وحصل الأبنودى على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصرى يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز "الأبنودي" بجائزة محمود درويش للإبداع العربى للعام 2014.

وروى الكينج محمد منير، عن وصية عبد الرحمن الأبنودى له، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة "، للنجمة إسعاد يونس من ذكرياته مع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وقال الكينج: "كنت معاه قبل لما يموت بيومين وقتها قال لي أنت اللي تدفني بإيدك دى وصية وروحت فعلا أنا وعلي الحجار ودفناه وأنا اللي أخدت العزاء".