محمد الفلاح - محمد رمضان يفتح النار على عمرو أديب: بس يا بابا

الأحد 11 أبريل 2021

هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب عبر نامجه "الحكاية"، الفنان محمد رمضان بعد قيامه بنشر مقطع فيديو وهو يرمي الدولارات في المياة.



هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب عبر نامجه "الحكاية"، الفنان محمد رمضان بعد نشره لمقطع فيديو، أثناء إلقاء الدولارات في المياة، عقب صدور حكم قضائي يلزمه بسداد 6 ملايين جنية لصالح طيار مصري.

ولم يلتزم محمد رمضان الصمت، إذ نشر مقطع فيديو من مسلسل "الأسطورة" إنتاج عام 2016، وهو يدفع أحد الأشخاص بعيدا عنه، ووضع صوت عمرو أديب في الخلفية، ورد عليه بجملة "بس يا بابا".

وكان عمرو أديب وجه انتقادات للفنان محمد رمضان، الجمعة، قائلا: "يا محمد اللي نحسبه موسى يطلع فرعون، الأستاذ (نمبر وان)، أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، الراجل ده بصراحة بقى عدو نفسه، مش قادر أفهم، دماغه بقى فيها إيه وبيفكر إزاي.. يا (نمبر وان) إنت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب".

وأضاف عمرو أديب: "الناس اللي إنت استفزتها دي سامحتك كثير، كل ما يحصل حاجة يقولك لا ميقصدش.. إنما الموضوع المرة دي الناس مش مستحملاه.. إنت ربنا بارك لك وبقى عندك فلوس ومش إنت لوحدك اللي عندك فلوس، فيه ناس كتير عندها فلوس وأدك 100 مرة ومبيعملوش كده".

وأضاف: "إيه المانع إنك تعتذر للناس وتقول مقصدتش، يا محمد اللي بنحسبه موسي يطلع فرعون، شوف الناس بتحب خالد النبوي إزاي، وقلقانة على حالته الصحية".

يذكر أن محمد رمضان ينافس في رمضان المقبل بمسلسل "موسى" تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة سمية الألفي، رياض الخولي، منذر رياحنة، عبير صبري.

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