شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى ينتهى من تسجيل دعاءين دينيين لطرحهما فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب وائل الفشنى، من تسجيل دعاءين دينيين الأولى بعنوان "يا حنان يا منان"، من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن، والثانية بعنوان "يهل هلاله" وهي من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام حسن، ومن المقرر أن يتم طرحها بالتزامن مع بداية شهر رمضان فى القنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرح وائل أغنية: "من يوم ما جاني الحسين" من كلمات وألحان الشاعر وائل السمري التي قام بغنائها في حفله بدار الأوبرا المصرية 21 مارس الماضى، وتقول كلمات الأغنية: من يوم ما جاني الحسين.. كل أما أنام أبتسم.. أغمض العينين.. طيفه الكريم يترسم.. يا ابن بنت النبي.. عطرت بيك روحي.

وكان المطرب والمنشد وائل الفشنى قد أعرب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "افرح" التي جمعته بالمطرب أحمد سعد والأغنية من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى لخالد نبيل، وقال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى حيث إنها تصدرت التريند عقب طرحها مباشرة مشيرا إلى أنه استمتع بالغناء مع مطرب كبير بحجم أحمد سعد الذى يتميز بصوت قوى

من ناحية أخرى يجسد المطرب وائل الفشني شخصية عبده الحامولي في مسرحية "ألمظ وسي عبده" التي يتم عرضها حاليًا على خشبة مسرح البالون، وتقدم المطربة مروة ناجي شخصية ألمظ، العمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهو من تأليف الدكتور مصطفي سليم وإخراج مازن الغرباوي وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية، وتقوم النجمة القديرة سميحة أيوب بالأداء الصوتي في العمل ويشارك في بطولته الفنانين لبني الشيخ واميل شوقي .