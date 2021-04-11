صور| ميرهان حسين تمارس التمارين الرياضية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عدة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "ميرهان" في الصور وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل صالة "الجيم"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.