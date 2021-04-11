شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يروج لخط أزياء كلاسيكية مستوحاة من بدلة الأوسكار الخاصة به.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد براد بيت واحدا من أهم النجوم على مستوى العالم ممن يحظون بشعبية كبيرة، ومؤخرا قام بحملة إعلانية لبراند في عالم الأزياء والموضة مع علامة تجارية إيطالية قررت استغلال جماهيريته، مع خط جديد من الأزياء الكلاسيكية، وفقا لما ذكرته تقارير لمواقع أجنبية.



براد بيت

موقع etonline بدوره أكد أن العلامة التجارية الإيطالية استوحت من إطلالة براد بيت الذى ارتداها بحفل الأوسكار، حينما فاز بالجائزة عن دوره كأفضل ممثل مساعد عام 2020 عما قدمه بفيلمه مع المخرج تارانتينو.



براد بيت فى أحدث ظهور له

كان بيت قد ارتدى وقتها بدلة قطيفة، ليطلق خط إنتاج جديدا مستوحى منها ببدل من نفس النوعية مثلما ذكر تقرير الموقع الشهير، حيث سلط الضوء على براد بيت أثناء ترويجه لتلك الإطلالة من خلال عدة صور.



براد بيت

من ناحية أخرى كشف موقع New Idea مؤخرا تقريرا حول إعجاب النجم براد بيت بالممثلة الكوبية آنا دى أرماس، وهو الإعجاب الذى أزعج صديقها السابق الممثل بن أفليك، نظرًا لأنه اعتبر الأمر بمثابة ضربة موجهة له من براد بيت الذى يتمتع بكم كبير من العلاقات في عالم هوليود، حيث تمكن من خطف قلوب العديد من النجمات.

موقع New Idea بدوره أكد أن هذا الإعجاب بدأ من عمل براد بيت مع دى أرماس في كواليس فيلمها blonde الذي تلعب فيه دور مارلين مونرو، حيث إن العمل من إنتاج براد بيت، ومع مشاهدتها أثناء التمثيل أعجب بموهبتها وعبّر عن ذلك أكثر من مرة.

لكن موقع gossipcop بدوره والمتخصص في نفى الشائعات حول مشاهير هوليود، رد على هذا التقرير من خلال تقرير مطول نفى فيه تلك المزاعم بالكامل، مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل لهذا الإعجاب المتبادل، خاصة أن كلاً منهم يركز على مشاريعه الفني، ولا يفكر في أية أمور قد تجمعهما مثلما ذكر موقع New Idea الذى أكد أن الثنائى قد يلعبان بطولة فيلم معا.