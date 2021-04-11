محمد الفلاح - دولارت محمد رمضان تفجر جدلا ودعوى قضائية جديدة

الأحد 11 أبريل 2021

تقدم المحامي المصري نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام حمادة الصاوي، يتهم فيه الفنان محمد رمضان بإهانة مؤسسة القضاء المصرية، عقب نشره فيديو خاص به يلقي فيها ما بدا أنها "دولارت"، داخل حمام السباحة الخاص به.



وجاء الفيديو بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض للطيار أشرف أبو اليسر، في دعوى الأخير ضده لتصويره بقمرة القيادة الخاصة بطائرته في إحدى رحلات الطيران ما تسبب في فصله من عمله.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أكد الوحش، أنه استند إلى المادة 207 من قانون السلطة القضائية التي أوجبت احترام الأحكام القضائية، وأن أي مواطن يريد أن يعترض على أحكام القضاء لابد أن يلجأ إلى الطرق القانونية بالطعن سواء عن طريق الاستئناف أو الطعن بالنقض، ومنعت التعليق على الأحكام سواء بالقول أو الإشارة أو حتى التلميح.

واعتبر الوحش أن تصرف رمضان يعتبر خارج عن إطار النية، حيث أنه نشر فعلته في العلن، ومن خلال صفحته الرسمية، بما يعد جريمة إهانة قضاء، ويجب تحريك الدعوى الجنائية تجاهه، إذا تم ثبوتها من قبل جهات التحقيق في الواقعة، التي تسلمها النائب العام عبر "واتساب".

وتضمن البلاغ بحسب الوحش طلباً للمحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية للولاية على المال والنفس، بسرعة التحرك وفقاً لما أعطاه القانون من سلطة قضائية، لوقف ما يفعله الفنان محمد رمضان، وإصدار قرار بمنعه من التصرف في أمواله لصرفها في أغير الأوجه الشرعية المقررة لها.

الإعلامي المصري البارز عمرو أديب كان قد دخل على خط الأزمة وانتقد الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان وهو يلقي النقود على الأرض بعد صدور حكم تغريمه بـ 6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر.

وقال أديب: "فيديو مستفز جدًا لشعب مصر، شيء مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوته علشان تجيب رزقها، يعني النعمة دي متفرقش معاه".

وأضاف: "كأنه بيقولنا الفلوس دي علي الجزمة، بيقولنا إيه يعني 6 مليون جنيه أنا الفلوس متفرقش معايا في حاجة، فالأستاذ نمبر وان أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، الراجل ده بقى عدو نفسه.. متفهمش دماغه بقى فيها إيه، أنا عاوزه بس يشرحلي إيه الفكرة؟ يا أخي لو الفلوس متهمكش وكتير اتبرع بيها لحد".

كما رد مصريون على ما قام به رمضان، واعتبروا مقطع الفيديو، الذي نشره على حسابه في إنستجرام، محاولة استفزاز للشعب المصري والقضاء.

وقال أحدهم: "لا انت زودتها شويتين تلاته ف ناس مش لاقيه تاكل وانت بترمي الدولارات!! عارفين ي سيدي أن معاك فلوس كتير ربنا يزيدك كمان وكمان بس في ناس غيرك ممعهاش حق فطار بكرة، المفروض أقل شي تراعي مشاعرهم".

وذكر آخر: "كفاية استفزاز يا محمد"، فيما علقت متابعة بالقول: "كان أعطيتهم للفقراء خيرا لك".

https://www.instagram.com/p/CNXgLnvBCKm/?utm_source=ig_embed