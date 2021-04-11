شكرا لقرائتكم خبر عن غادة أسامة تشارك فى مسلسلى "بين السما والأرض" و"ضل راجل" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة غادة أسامة، خلال الماراثون الرمضانى بمسلسلين هما، "ضل راجل" للنجم ياسر جلال والذي يعرض على قناة الحياة، ومسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، والذان سيتم عرضهما خلال شهر رمضان.



غاده اسامة

وكشفت غادة أسامة عن الشخصيات التي ستقدمها في تصريح لـ"الخليج 365" قائلة: أجسد شخصية "غادة" وهى خطيبة نجل الفنان أحمد بدير ضمن أحداث مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، كما أجسد شخصية "عزة" وهى سكرتيرة في أتيليه الفنانة أميرة العايدى في مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال.



غادة اسامة مع ياسر جلال من كواليس مسلسل ضل راجل

وأعربت غادة أسامة عن سعادتها البالغة بالظهور في مسلسلى "بين السما والأرض" و"ضل راجل" في شهر رمضان، مع نجوم كبار مثل هانى سلامة وياسر جلال مؤكدة، ظهورى في أعمال كبيرة ومهمة علامة مهمة في حياتى الفنية، ودورى في مسلسل "بين السما والأرض" سينال اعجاب المشاهدين إن شاء الله.



الفنانة الشابة غادة اسامة

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



غادة اسامة

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجى.