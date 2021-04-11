بسمة تمتطي الخيل وناهد السباعي أمام حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة"، ونالت إعجاب جمهورها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

بسمة

نشرت الفنانة بسمة صورة لها خلال تواجدها أمام الأهرامات، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمتطي الخيل.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"قفطان" مغربي، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، من أمام حمام السباحة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي جذاب.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان شتوي أنيق، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من جلسة تصوير قديمة لها.

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.