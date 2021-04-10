إكسبو دبي.. نافذة روسيا لعرض إنجازاتها في الصناعة والتكنولوجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجناح الروسي في معرض إكسبو دبي 2020 عن التصميم المعماري الخارجي والمعرض الداخلي.

كما كشف الجناح عن برامج الأعمال والبرامج الثقافية التي سيقدمها إلى جانب الرمز الرسمي والنشيد الخاص به وذلك خلال العرض الذي قدمه.

وقال أليكسي جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي المفوض العام للجناح، إن الموضوع الذي تم اختياره للجناح الروسي في إكسبو دبي هو العقل الإبداعي - تحديد المستقبل ..مشيرا إلى أن الجناح يعمل على إعداد برنامج تجاري وثقافي ثري لمعرض إكسبو دبي، سيسمح لملايين الزوار بالتعرف على إنجازات روسيا الحالية في الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.

من جانبه قال سيرجي تشوبان المهندس المعماري للجناح إن التصميم جاء على هيئة قبتين تخلقان مساحة واحدة حيث يدخل الزائر إلى الداخل ويصعد إلى الطابق العلوي، مشيرا إلى أن الجناح مغطى بخطوط متعددة الألوان لتخلق كل تلك العناصر حركة مستمرة.

وأضاف، كان من المهم أن أظهر في الجناح ليس ما هو ثابت، ولكن ما يتغير لتجسد هذه الحركة اللامتناهية التعايش المنسجم والموحد للأمة الروسية متعددة الجوانب.

ويسمى المعرض الداخلي "معجزات الميكانيكا"، وسيكون قلب الجناح ومركزه الدلالي، وهو عبارة عن تركيب يرمز إلى العمليات التي تنظم حياة الإنسان في المجتمع وتشكل قيما مشتركة يُبنى عليها مستقبل البشرية باعتبار أن الإنسان ظاهرة معقدة ومعجزة حقيقية، وفرصها للتطوير لا حصر لها.

وسيقام أكثر من 50 حدثًا في إطار برنامج أعمال الجناح الروسي في غضون ستة أشهر والموضوعات الرئيسية ستتمحور حول الطاقة، والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والعمران، والفضاء، والنقل، والمناخ، والتعليم، وبالطبع الطب والرعاية الصحية.

كما سيعقد في الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر 2021، "منتدى روسيا" أحد أهم الأحداث التجارية الرئيسية في الجناح، وهو مؤتمر دولي مخصص للاستثمارات وآفاق التعاون التجاري الدولي مع روسيا، سيشارك فيه رؤساء الشركات الروسية والدولية الكبرى.

وفي الثالث من مارس 2022 سيعقد المنتدى الدولي "Russia Creates"، ليقدم أفضل المشاريع وحالات الصناعة الإبداعية الروسية، وسيشكل حدثا ختاميا كبيرا للأعمال.

ودون الاستغناء عن الكلاسيكيات الرائعة في نوفمبر، سيتم عرض باليه شانيل لأول مرة في دار الأوبرا بدبي مع راقصة الباليه سفيتلانا زاخاروفا .. كما سيتم تقديم الفن الروسي المعاصر من قبل الفنان التشكيلي والخطاط بوكراس لامباس، الذي سيبدع تركيبًا فنيًا فريدًا، وسيقدم الفنان والنحات داشي نامداكوف مشروعه الجديد كلياً في إكسبو دبي.

