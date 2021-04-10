قوات أممية تقتل اثنين من المحتجين شرقي الكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شخصان مصرعهما خلال احتجاجات عنيفة ضد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال نيكولاس كيكوكو، رئيس بلدية أويتشا لرويترز، إن قوات بعثة الأمم المتحدة قتلت شخصين خلال احتجاج في تلك المنطقة الريفية.



وأضاف كيكوكو أن المحتجين أضرموا النار في جسرين يؤديان إلى قاعدة القوات التي استاءت من ذلك، وأطلقت النار على المتظاهرين.

والتقط روسيت كافولا نائب حاكم منطقة بيني، التي توجد فيها أويتشا وفيليب بوناني، طرف الحديث، وأكد أن القوات قتلت محتجا.

وجاء ذلك بعد أيام من احتجاجات شبان في مدن شرق الكونغو على فشل القوات التي يبلغ قوامها 12 ألف جندي في منع قتل المدنيين بأيدي أفراد جماعات مسلحة.

وفي نهاية مارس الماضي، قتل 23 شخصاً شرقي الكونغو الديمقراطية في مذبحة جديدة نفذّها مسلّحون يُعتقد أنّهم ينتمون لجماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة".

و"القوات الديمقراطية المتحالفة" هي جماعة مسلّحة مؤلّفة أساساً من متمرّدين أوغنديين يتمركزون منذ 1995 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي 11 مارس/آذار الماضي أدرجت الولايات المتّحدة هذه الجماعة على قائمتها للمنظمات الإرهابية، بعدما اعتبرتها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقتل أكثر من 1200 مدني في هجمات نسبت إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" منذ 2017 في منطقة بيني، بحسب الخبراء من مرصد كيفو الأمني.

وهذه الحصيلة تجعلها المجموعة المسلّحة الأكثر دموية من بين 122 جماعة مسلّحة لا تزال نشطة في شرق الكونغو الديمقراطي.