شكرا لقرائتكم برنامج "روافد".. رؤية مستشرقة إيطالية عن الثقافة والإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استضاف برنامج "روافد" على قناة "العربية"، الجمعة، في جزئه الثاني المستشرقة والباحثة الإيطالية، فرانشيسكا ماريا كوراو، المتحدرة من التاريخ الصقلي البعيد والشغوفة بتلك الثقافة.

وأحيت فرانشيسكا الكثير من المهرجانات الثقافية والشعرية وكتبت الكثير عن ثقافة المتوسط.

وورثت الباحثة شغفها بالثقافة العربية من والدها، الذي شارك معها في تنظيم مهرجان الحوار المتوسطي بكلمة قال فيها للمشاركين العرب: "أنتم هنا. لم ترحلوا ولن ترحلوا".

استهلّت فرانشيسكا كوراو حديثها عن العمليات الإرهابية التي تحدث في العالم، مشيرة إلى أن إيطاليا لم تعانِ من الإرهاب كسائر الدول الأوروبية.

وأكدت المستعربة والباحثة الإيطالية فرانشيسكا كوراو أنّ الحضارات تتقدم ولا ترجع إلى الوراء، وأن المجتمعات تسعى للسلام والاحترام والكرامة والعدالة.

وذكرت كوراو أن الشعر اليوم عاد ليلعب دوراً أساسياً كما في عصر الجاهلية من خلال صورة واضحة ووجيزة تصل معانيها إلى القلب مباشرة، وعلقت: "في وقتنا هذا، الشعر يبقى الأهم".

وشددت الباحثة الإيطالية على أهمية ترجمة الكتب العربية إلى اللغة الإيطالية. وذكرت أن حكومة بلادها تدفع أموالا كثيرة لترجمة اللغة الإيطالية إلى لغات أجنبية مختلفة.

ودعت إلى ضرورة توفير الدعم المادي من الحكومات لترجمة الثقافة العربية إلى لغات أخرى، موضحة أن الثقافة تلعب دورا في مكافحة الإرهاب.

وختمت فرانشيسكا حديثها عن المستشرقين في إيطاليا، موضحة أنهم يفضلون وصفهم بـ"مستعرب" بدلا من "مستشرق"، بسبب الصورة الذهنية السيئة المرتبطة بالمستشرقين باعتبارهم جواسيس في نظر البعض.