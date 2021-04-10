شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة جديدة من كواليس "حرب أهلية" لـ يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر صورة جديدة من كواليس مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، المقرر أن يعرض خلال الشهر المبارك، وجمعت الصورة بين بطلة العمل يسرا وباسل الخياط وأروى جودة، حيث طرحت الجهة المنتجة بوسترات المسلسل، وتصدر كل بطل من أبطال العمل بوستر بمفرده، وذلك بعد طرح البوسترالرسمي الذى تصدره بطلا المسلسل يسرا وباسل خياط.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.