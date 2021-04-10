إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا رسالة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت إيمي صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أشتهي العودة للوراء لاحتضن أجسادا لم تخبرنا بموعد الرحيل، رحمك الله أبي الغالي، وجمعنا الله سويا في جنة النعيم".

أضافت: "اشتقت إليك أبي مع روائح ونفحات رمضان، غائب عن الدنيا لكن حاضر في ذهني دائما ما حييت، لم تفارق تفكيري يوما ولم تغب ابتسامتك عن تفكيري لحظه".

تابعت "كنت ومازلت لي نبراسا أهتدي به، كنت مشكاة تضئ لي الطريق في عتمة الليالي وتسهل صعوبة الأيام، كم تمنيت لو نقص من عمري حتى ولو يوم اتجاذب فيها أطراف الحديث معك، ما زالت محبة الناس ليك هيا من أهم أسباب فتح أبواب الخير لي مع كل من يعرفك".

أكملت "أكبر شرف لي أن يقترن أسمي باسمك دائما، رحمه الله عليك وعلى جميع موتى المسلمين اجمعين، اللهم ارحمنا وارحمهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا غفور، مع مستهل الشهر الكريم".

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.