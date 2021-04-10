شيماء سيف توجه رسالة لجمهورها: "كنت زعلانة وقوتوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة لجمهورها وزملائها الفنانين، أكدت خلالها امتنانها لهم ولسؤالهم عنها في الفترة الأخيرة.

وكتبت شيماء "عمري ما تخيلت إن غلاوتي تكون كده عندكم، كنت زعلانة وقوتوني بدعواتكم وحبكم الى من القلب بجد ربنا يخليكم ليا انتو وكل اصحابي الفنانين، اللى اتاكدت انهم عيلتي التانية، ربنا يديم حبكم في قلبي ودايما سند وعيلة لبعض".

وتابعت "وآسفة انى كنت مبردش بس للأسف انا مبعرفش اخلى حد يشوفني متضايقة، لانى بحس إني ضايقته معايا فبحب اختفي لحد لما ارجع زي ما كنت اضحك، والحمد لله انا دلوقتي زي الفل وزي ما قلقتكم كان لازم اطمنكم".

واختتمت "وكل سنة وانتم أطيب ناس فى الدنيا ورمضان كريم".

كانت شيماء نشرت عدة رسائل عبر "إنستجرام"، جعلت الجمهور يتكهن بانفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، ونشر هو مؤخرًا صورة تجمعه بها، وأكد على حبه لها.