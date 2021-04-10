راغب علامة: امرأة واحدة خدعتني وعشت معها 4 سنوات دون زواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت المذيعة وفاء الكيلاني في حلقة جديدة من حلقات برنامجها السيرة، المعروض على قناة dmc، الفنان اللبناني راغب علامة.

كشف راغب تفاصيل علاقاته النسائية التي مر بها طوال السنوات الماضية، وأوضح أن ما عاشه -رغم كثرته- كان علاقات حب وليست نزوات، لأنه شخص صادق في مشاعره للغاية، قائلا: "ما بعرف الكذب في مشاعري وما بعرف أضبط مشاعري لازم عبر عنها، يعني لو لقيت واحدة حلوة وشدتني راح قولها إنتي حلوة وشدتيني".

أكد راغب أن امرأة واحدة فقط هي التي خدعته، موضحا أنه عاش معها لمدة 4 سنوات دون زواج، ولم يجرؤ على الاعتراف إعلاميا وقتها بفكرة المساكنة، مضيفا: "هي الوحيدة اللي ضحكت عليا.. خلتني قولت في التليفزيون إني متجوزها.. قالتلي قول إن احنا متجوزين ومين هيطلب الورق! فكانت غلطة كبيرة في حياتي إني سمعت كلامها وقولت ده".

أضاف راغب أنها كانت علاقة مساكنة لمدة 4 سنوات ولم تكن علاقة زواج، ولم يرد وقتها أن يقول إن علاقتهم خارج نطاق الزواج حتى لا يتسبب في أزمات لنفسه. كما نفى أن يكون قد أنجب منها، موضحا أنها أنجبت طفلة وأخبرته أنها ابنته، فقام بعمل فحص DNA ليتبين أنها ليست ابنته، مضيفا: "كنت متعلقا بالطفلة في الأول، وأنا دايما نفسي يكون عندي بنت، لكن لم أتمن أن يكون لدي طفلة دون زواج، الأطفال عموما نقطة ضعفي وما عندي مشكلة أتبنى طفلا الآن وأحبه قد ما بحب ولادي".