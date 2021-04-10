بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 3 ساعات مضت التعليقات على تامر حسني يتألق في أضخم حفلات العاصمة الإدارية ويشعل الأجواء مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني، مساء أمس (الجمعة)، حفلاً غنائياً ضخماً، بمناسبة مرور عام على إطلاق مشروعات لإحدى الشركات، بـ«club house».

وبمجرد صعوده على خشبة المسرح، تعالت صيحات وهتافات الإعجاب وحرص تامر حسني في بداية حفلها على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال وتحمله برودة الجو.

وأشعل تامر حسني الأجواء بباقة من أجمل أغنياته نذكر منها “ريح بالك”، “تليفوني رن”، “كفاياك أعذار”، “ناسيني ليه”، “مايحرمنيش منك”، “بطلة العالم في النكد”، “لوكنت نسيت”، كما قدم تامر ديو “ناسيني ليه” و”كفايك اعذار” مع الموهبة الشابة دانيا الحريري.

شهد الحفل إجراءات احترازية مشددة، وتميّز التنظيم بتجهيزات ومواصفات لايف عالمية ومسرح مميز للمهندس تامر فوزي وسبق الحفل فقرة مؤثرات بصرية.