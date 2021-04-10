كارمن سليمان تواصل الاحتفاء بملايين “لينا رقصة”: “شكراً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: احتفلت الفنانة المصرية كارمن سليمان بتحقيق أغنيتها “لينا رقصة”، 25 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

ونشرت فيديو عبر “تويتر” احتفت فيه بتحقيق هذا الرقم الكبير من المشاهدات. كما احتفلت الأسبوع الأخير من شباط الماضي، بوصول مشاهدات الأغنية نفسها إلى 20 مليوناً، ووجّهت الشكر لجمهورها.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، رؤية فنية وإشراف عام مصطفى جاد، أما الكليب فحمل توقيع مصطفى عامر.

وطرحت سليمان “تعبت أشكي” في آذار الماضي على طريقة الفيديو كليب، وتولّى إخراجه زوجها الملحن مصطفى جاد. الأغنية من كلمات نهار وألحان بنت الكويت وتوزيع براك المطوع.