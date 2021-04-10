هل تتم ملاحقته قانونياً؟ محمد رمضان يرمي الدولارات على الأرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: لم تمضِ أيام قليلة على حالة الجدل، التي أثارها الممثل محمد رمضان، عبر السوشيل ميديا، بعدما ألقى بدولارات في حمام السباحة، بالتزامن مع إلزام المحكمة له بدفع تعويض للطيار أشرف أبو اليسر بقيمة 6 ملايين جنيه، ما تم تفسيره بأنه لا يبالي بالحكم.

ونشر فيديو له وهو يسير في منزله يستعرض الأموال الملقاة على الأرض، وفي يده دولارات، ألقاها أرضاً مع نهاية الفيديو.

ما فعله أثار ضده متابعون كثر، حيث هاجموه للمرة الثانية، وأكدوا أنه يتعمد استفزازهم.

كان خبراء مصرفيون قد أكدوا أن هذه الدولارات ليست حقيقية، قياساً إلى اعتبارات أهمها حجم الفئات المالية وألوانها وتطابقها مع الحقيقية، مشيرين في تصريحات صحافية إلى أنه إذا لم يكن قد حصل على ترخيص باستخدامها، فمن الممكن ملاحقته قانونياً، لأنّ هذا تشجيع للجمهور على تداول العملات غير الصحيحة، واستخدامها للتباهي بين المواطنين.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت الأربعاء الماضي بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الفنان المصري على متن طائرة يقودها.

ويستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “موسى”، الذي تدور احداثه حول فترة الخمسينات من القرن الماضي والاحتلال الإنكليزي لمصر.