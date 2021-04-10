بعد شائعة إصابتها بكورونا.. روبي تشعل club house بالأسود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أحيت النجمة المصرية روبي، مساء أمس (الجمعة)، حفلاً غنائياً ضخماً، بمناسبة مرور عام على إطلاق مشروعات لإحدى الشركات، بـ«club house».

وظهرت روبي بإطلالة خطفت أنظار الحضور، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح، تعالت صيحات وهتافات الإعجاب وحرصت روبي في بداية حفلها على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال وتحمله برودة الجو.

ويعتبر ظهور روبي في الحفل، هو الأول لها بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا، حيث نفت شقيقتها كوكي، مؤكدة أنها بخير.

وأشعلت روبي الأجواء بأغاني «عارف ليه»، «ليه بيداري»، إضافة إلى معظم أغاني ألبومها الجديد «حتة تانية» وسط المزيد من أجواء الإثارة.

شهد الحفل إجراءات احترازية مشددة، وأحيا أولى الفقرات نجما الأغنية الشعبية مصطفى حجاج وعمر كمال، وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية إنجي علي وتولى الدي جي ياسر الحريري، التنظيم بتجهيزات ومواصفات لايف عالمية ومسرح مميز للمهندس تامر فوزي وسبق الحفل فقرة مؤثرات بصرية.

يذكر ان روبي خرجت من سباق الدراما الرمضاني بمسلسل “شقة 6″، حيث قررت الشركة المنتجة تأجيلعرضه لما بعد عيد الفطر المبارك بسبب عدم الانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد الأمر الذي يجعل عرضه في رمضان صعباً.