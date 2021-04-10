بالفيديو – نجاة روجينا من الموت بعد تعرضها للغرق في النيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة روجينا على حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو جديداً من كواليس تصوير مسلسل “بنت السلطان” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وظهرت روجينا في الفيديو وهي تتعرض للغرق أثناء تصوير مشهد من المسلسل في النيل، ومحاولات فريق العمل إنقاذها بصعوبة، وعلقت عليه قائلة: “أيمن سلامة وأحمد شفيق (هو انتوا ماعندكوش اخوات بنات).. هتعملوا فيا ايه تاني”.

يشارك في بطولة مسلسل “بنت السلطان” وهو البطولة المطلقة الأولى لروجينا، كل من باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال روجينا كان مسلسل “لبرنس” الذي عرض رمضان الماضي وقام ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد ورحاب الجمل ومحمد علاء وأحمد داش، وغيرهم من النجوم، وأخرجه محمد سامي.