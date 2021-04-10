شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال بعد طرح "مشتاقين": بشكر أصحابى وحبايبى المشاركين فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق كليب "مشتاقين" الذى طرحه مؤخرًا النجم حمادة هلال نجاحًا كبيرًا، لذلك وجه الشكر لكل من شارك به، ونشر مقطع منه على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق قائلاً: كليب مشتاقين الآن على قناة اليوتيوب الرسمية، بشكر أصحابي وحبايبي النجوم المشاركين في هذا العمل في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وطرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته الجديدة "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضي .

كان قد أدى النجم حمادة هلال، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك متابعيه وجمهوره بصورته من أمام بيت الله الحرام مرتدياً زى الإحرام والكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة مؤخراً فى دخول المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، وحرص على الدعاء لوالدته المتوفية، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "يارب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم امى".

وكان النجم حمادة هلال طرح كليب أغنيته الجديدة "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.