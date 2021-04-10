شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: "كنت زعلانة وقوتونى بدعواتكم وحبكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة شيماء سيف، كل متابعيها وأصدقائها من الوسط الفنى على حالتها النفسية ولم تكشف فعليًا هل انفصلت عن زوجها محمد كارتر، واكتفت بكتابة رسالة شكر على إنستجرام لكل من سأل عليها.

قائلة: "عمرى ماتخيلت أن غلاوتى تكون كده عندكم كنت زعلانة وقوتونى بدعواتكم وحبكم إللى من القلب بجد ربنا يخليكم ليا أنتو وكل أصحابى الفنانين إللى تأكدت أنهم عيلتى التانية ربنا يديم حبكم فقلبى ودايما سند وعيلة لبعض وآسفة إنى كنت مبردش بس للأسف أنا مبعرفش أخلى حد يشوفني مضايقة لأنى بحس إنى ضايقته معايا فبحب اختفى لحد ما أرجع زى ماكنت أضحك واضحكم معايا والحمد لله أنا دلوقتى زى الفل وزى ماقلقتكم كان لازم أطمنكم وكل سنة وأنتم اطيب ناس فى الدنيا ورمضان كريم".



شيماء سيف

وكانت قد أثارت الفنانة شيماء سيف التكهنات بصورة أكبر حول علاقتها بزوجها، والتكهنات التي طالت علاقتهما مؤخراً بشأن انفصالهما حيث بعثت برسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستورى كتبت فيها: "محدش يجى على نفسه علشان حد، متجملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللى جملتوه في عين الناس".