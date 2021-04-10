شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور لعمر الشريف وفاتن حمامة بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت، 10 أبريل ذكرى ميلاد النجم العالمى عمر الشريف، حيث ولد عام 1932 بالإسكندرية، وجمع عمر الشريف قصة حب مع سيدة الشاشة فاتن حمامة قصة الحب التي جمعت تحاكى عنها الجميع وكانت بمثابة أعظم قصص الحب فى الوسط الفني.

وفي عام 1955 تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة وأنجبا ابنهما طارق، واجتمع الشريف مع فاتن حمامة بعد ذلك في عدد من الأفلام هي "أيامنا الحلوة" عام 1955، "صراع في الميناء" عام 1956، "لا أنام" عام 1957، "سيدة القصر" عام 1958، "نهر الحب" عام 1961 و"أرض السلام" عام 1957، لذلك شاهد أجمل الصور لعمر الشريف وفاتن حمامة.



فاتن حمامة و عمر الشريف



فاتن حمامة و عمر الشريف



فاتن حمامة و عمر الشريف



فاتن حمامة و عمر الشريف



فاتن حمامة و عمر الشريف



فاتن حمامة و عمر الشريف



فاتن حمامة و عمر الشريف



فاتن حمامة و عمر الشريف (8)



فاتن حمامة و عمر الشريف

وسافر عمر إلى لندن للدراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية، وقدّم بعد عودته إلى مصر العديد من تجارب الأداء، كما شارك في عروضٍ مسرحية على خشبة مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها، إلى أن عرض عليه زميله في كلية فيكتوريا المخرج العالمي يوسف شاهين بطولة فيلمه "صراع مع الوادي" عام 1954 مع فاتن حمامة، ومنحه اسم عمر الشريف، انطلق بعد ذلك نحو النجومية بعد نجاح "صراع في الوادي".

في أوائل الستينيات التقى بالمخرج العالمي دافيد لين، والذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، وقدم فيلمه الأول "لورنس العرب" في عام 1962 لقي شهرة جماهيرية كبيرة، واستمر عمر مع نفس المخرج دافيد لين ليلعب عدة أدوار في عده أفلام منها: فيلم "دكتور جيفاغو"، وفيلم "الرولز رويس الصفراء"، وفيلم "الثلج الأخضر" ومن أفلامه في السينما العالمية أيضاً "الوادي الأخير" و"بذور التمر الهندي" وغيرها.

توفى عمر الشريف يوم 10 يوليو عام 2015 بسبب نوبة قلبية، وأقيمت جنازته في جامع المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وحضرها عدد كبير من أصدقائه وأقاربه، ودُفن في مقبرة السيدة نفيسة.