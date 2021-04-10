شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تهنئ أصالة لخطوبة ابنتها شام: "تشوفين عيال عيالهم وتذوقين برهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة أحلام، النجمة أصالة بعد خطوبة ابنتها شام، ونشرت أحلام صورة لشام عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ربى يبارك لهم ويتمم ويبارك عليهم وتشوفين عيال عيالهم وتذوقين برهم ما شاء الله ألف مبروك للغالية بنتى شام ولأحمد ما شاء الله".



أحلام

شاركت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، متابعيها وجمهورها، بصور وفيديوهات جديدة من حفل خطوبتها، حيث نشرت صورة تظهر يديها وخطيبها أحمد بعد ارتدائهما دبلة الخطوبة، وعلقت عليها: "الله يحفظ كل القلوب المحبة".

ونشرت شام الذهبى، فيديو عبر ستورى حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لوالدتها النجمة أصالة نصرى، وهى تغنى في حفل الخطوبة، أغنية "نسم علينا الهواء" للمطربة اللبنانية فيروز، وظهرت أصالة فى حالة من البهجة الشديدة فرحًا بخطبة ابنتها شام فيما أحاط بهما أفراد الأسرتين فى حفل عائلى.

وظهرت شام الذهبى، فى الصورة بجوار خطيبها، وفى صور أخرى برفقة أسرة خطيبها، مرتدية فستانًا باللون الأبيض، وعلقت عليها، "عائلتي الثانية"، وفى المقابل، تلقت شام الذهبى التهنئات عبر حسابها على "إنستجرام" من قبل متابعيها وعدد من الفنانين والنجوم أصدقاء والدتها الذين تمنوا لها حياة سعيدة مع خطيبها.

يأتى هذا بعدما كشفت شام ابنة النجمة السورية أصالة - فى وقت سابق - عن أول فيديو من حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، فى الحفل الذى أقيم على أحد المراكب وسط النيل، بينما قام خطيبها بإهدائها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه فى مشهد رومانسى.

وفى وقت سابق، نشرت شام، صورًا له مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".